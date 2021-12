Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. Allertati dai vicini che hanno visto il fumo

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, verso le18.35 di oggi, sono intervenuti in via Giovanni XXIII a Potenza per incendio abitazione. Alcuni vicini hanno notato del fumo uscire dall'appartamento posto al primo piano del condominio. I proprietari, al loro arrivo, all'apertura della porta, hanno trovato l'appartamento saturo di fumo.

Intanto erano stati allertanti i Vigili del Fuoco che giunti sul posto, utilizzando gli autoprotettori, hanno provveduto a spegnere il principio d'incendio. L'incendio è stato innescato presumibilmente dall'albero di natale lasciato acceso. Nessun ferito nessun intossicato. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada, autoscala ed una autobotte per un totale di sette unità. Sul posto presenti anche Polizia di Stato.