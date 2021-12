Send by email

Nella stessa giornata si contano anche tre nuove guarigioni

Nella giornata di venerdì 24 dicembre 2021 sono stati processati 396 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e si registrano 33 casi positivi e 3 guariti.

Si registrano 33 casi positivi, di cui 32 residenti:

1 Atella

1 Avigliano

1 Bernalda

2 Ferrandina

1 Lagonegro

17 Matera

3 Montescaglioso

1 Paterno

1 Pisticci

1 Policoro

2 San Fele

1 Trecchina

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: 1 Lombardia.

Si registrano anche 3 guarigioni residenti in Regione Basilicata:

1 Matera

1 Potenza

1 Scanzano Jonico

I casi attuali residenti sono 2812 casi positivi residenti in isolamento domiciliare 2765.