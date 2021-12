A fare la tragica scoperta la moglie che non vedendolo rientrare per ora di pranzo era andata a cercarlo

Tragedia nel giorno di Santo Stefano oggi nel pomeriggio a Nova Siri, in provincia di Matera, con un'incidente sul lavoro in aperta campagna, dove a perdere la vita un giovane agricoltore di 41 anni rimasto schiacciato da un trattore. Il giovane, che era alla guida del mezzo, è andato a finire in un tratto di terreno scosceso che ne ha provocato l'improvviso ribaltamento.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con i Carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. A fare la tragica scoperta la moglie che non vedendolo rientrare per ora di pranzo era andata a cercarlo. L'uomo che lascia la moglie e due figli era molto conosciuto e stimato in paese.