"A un anno dalla prima vaccinazione in Basilicata, abbiamo superato il milione di somministrazioni"

“A un anno dalla prima vaccinazione in Basilicata, abbiamo superato il milione di somministrazioni”. È quanto scritto in un tweet dal presidente della Regione Vito Bardi, il quale ha evidenziato che si tratta di “un grande risultato di medici, sanitari, protezione civile, volontari e di tutti i lucani che hanno aderito alla campagna vaccinale”.

Intanto poche ore fa si è appreso che domani e dopodomani, accogliendo una richiesta del sindaco, Domenico Bennardi, a Matera opererà un’unità mobile dell’Esercito per rendere più spedite e ordinate le operazioni di vaccinazione anti-covid alla tenda del Qatar. Una misura necessaria per evitare code interminabili e conseguenti disagi per la popolazione.