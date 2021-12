L'impatto è avvenuto in territorio di Scanzano Jonico sulla carreggiata in direzione Taranto

Incidente stradale questa mattina verso le ore 13.00 sulla strada Statale 106 Jonica, che ha visto coinvolti un'automobile ed un furgone. Nell'impatto tra i due mezzi il furgone si è ribaltato scivolando per alcuni metri sull'asfalto. L'incidente è avvenuto in territorio di Scanzano Jonico sulla carreggiata in direzione Taranto. Nell'impatto l'uomo alla guida del furgone ha riportato leggeri traumi, la donna alla guida dell'automobile invece solo tanto spavento.

Entrambi però sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro per maggiori controlli. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche la Polstrada, i Vigili del fuoco, la Polizia Municipale di Scanzano Jonico, il personale Anas e i mezzi della ditta Stigliano per il recupero dei mezzi incidentati. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Claudio Sole