La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 28 dicembre, sono stati processati 2.330 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 484 (e tra questi 440 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 45 guarigioni, delle quali 41 relative a residenti in Basilicata.

Si registrano 484 casi positivi di cui 444 sono residenti:

2 Abriola

2 Acerenza

1 Anzi

1 Avigliano

1 Balvano

1 Banzi

2 Baragiano

2 Barile

4 Bella

18 Bernalda

1 Calvello

1 Campomaggiore

1 Castelluccio Inferiore

2 Castelsaraceno

4 Chiaromonte

8 Corleto Perticara (n.1 domiciliato a Guardia Perticara)

2 Episcopia

2 Fardella

9 Ferrandina

4 Francavilla in Sinni

2 Genzano di Lucania

2 Guardia Perticara

1 Irsina

5 Lagonegro

6 Latronico

15 Lauria (n.1 domiciliato a Rotonda)

22 Lavello

7 Maratea

2 Marsico Nuovo

67 Matera

16 Melfi

1 Miglionico

16 Moliterno

1 Montalbano Jonico (n.1 domiciliato a Scanzano Jonico)

7 Montescaglioso

5 Nemoli

1 Noepoli

4 Nova Siri (n.1 domiciliato a Matera)

2 Oppido Lucano

4 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

1 Pescopagano

1 Picerno

5 Pietragalla

4 Pignola

13 Pisticci

15 Policoro

2 Pomarico

39 Potenza (n.1 domiciliato a San Chirico Nuovo)

1 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

2 Rivello

1 Roccanova

1 Rotondella (n.1 domiciliato in Lazio)

2 Salandra (n.1 domiciliato a Pomarico)

25 San Chirico Nuovo

1 San Costantino Albanese

3 San Fele

9 Sant’Arcangelo

10 Satriano di Lucania

6 Scanzano Jonico

9 Senise

8 Teana

3 Terranova di Pollino

5 Tito (n.1 domiciliato a Laurenzana)

1 Tolve

2 Trecchina

4 Tursi

1 Vaglio di Basilicata

12 Venosa

1 Vietri di Potenza

1 Viggiano

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 20

N. Regione/ Stato estero

1 Abruzzo (n.1 domiciliato a Atella)

1 Calabria (n.1 domiciliato a Lauria)

1 Campania (n.1 domiciliato a Matera)

1 Emilia Romagna (n.1 domiciliato a Satriano di Lucania)

1 Friuli Venezia Giulia (n.1 domiciliato a Melfi)

5 Lazio (n.1 domiciliato a Corleto Perticara)

(n.1 domiciliato a Matera)

(n.1 domiciliato a Venosa)

(n.2 domiciliati a Potenza)

5 Lombardia (n.1 domiciliato a Corleto Perticara)

(n.1 domiciliato a Rapolla)

(n.1 domiciliato a Nova Siri)

(n.2 domiciliati a Senise)

2 Puglia (n.2 domiciliati a Senise)

2 Toscana (n.1 domiciliato a Potenza)

(n.1 domiciliato a Rivello)

1 Sicilia (n.1 domiciliato a Melfi)

20 positivi non residenti ed in isolamento in altra regione:

1 Calabria

2 Campania

1 Emilia Romagna

4 Lombardia

10 Puglia

2 Toscana.

Si registrano 45 guarigioni di cui 41 residenti in Regione Basilicata:

1 Latronico

14 Lauria

2 Maratea

12 Matera

1 Melfi

7 Potenza

1 Rivello

1 Rotonda

1 Savoia di Lucania

1 Tito

3 Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata

1 Lombardia (n.1 domiciliato a Potenza)

2 Puglia (n.2 domiciliati: 1 a Corleto Perticara, 1 a Matera)

Guariti residenti in altra Regione

1 Campania.

I casi positivi attuali residenti sono 3651 invece in isolamento domiciliare 3596.

In totale sono 55 le persone ricoverate: 27 presso A.O.R. San Carlo di Potenza e 28 presso P.O. Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 5.990 vaccinazioni. A ieri sono 444.058 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,3 per cento) e 412.380 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,5 per cento) e 149.654 quelli che hanno ricevuto la terza dose (27 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.006.092 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).