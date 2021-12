Send by email

Sono emersi da uno screening di giornata, anche se mancano ancora molti tamponi da processare

È ancora in crescita il numero dei positivi al Covid-19 a Senise. Nella giornata di oggi si contano altre 3 positività. Lo comunica l'assessore Francesco Marranchiello. Sono emerse da uno screening effettuato nella giornata odierna, anche se mancano ancora gli esiti di diversi tamponi, circa un centinaio, in seguito a dei problemi tecnici relativi all’inserimento in piattaforma. Casi che si vanno ad aggiungere agli attuali positivi che ad oggi salgono a 130.

Le raccomandazioni sono quelle di evitare assembramenti, indossare sempre correttamente la mascherina, anche nei luoghi all'aperto, come da ordinanza dell'amministrazione comunale, ed igienizzarsi spesso le mani. Tutte precauzioni per cercare di arginare il diffondersi del virus.

Claudio Sole