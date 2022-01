Armato di pistola ha minacciato il cassiere per farsi consegnare il denaro

Neanche nell'ultima notte dell'anno i ladri si sono fermati per festeggiare il Capodanno, infatti a Scanzano Jonico, ieri sera intorno alle ore 20.00, un malvivente si è introdotto all'interno di un supermercato nel popoloso quartiere Santa Sofia ed armato di pistola ha minacciato il cassiere per farsi consegnare del denaro, circa mille euro. Una volta intascato il bottino ha fatto perdere immediatamente le sue tracce allontanandosi a piedi.

Sul posto sono arrivati prontamente i Carabinieri della Compagnia di Policoro che hanno avviato subito le indagini con diversi posti di blocco in zona. Al momento ancora non si hanno notizie dell'uomo, che molto probabilmente era atteso da un complice non molto distante dalla zona della rapina per allontanarsi a bordo di un'automobile.