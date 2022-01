Entrambi sono stati medicati all'interno degli ospedali cittadini

Nonostante i divieti di usare i fuochi d'artificio, in molti non hanno esitato a scendere in strada per festeggiare l'arrivo del nuovo anno con petardi pericolosi. Anche quest'anno purtroppo si contano i feriti, in particolare a Potenza e Policoro.

Nel primo caso un ragazzo a causa dello scoppio di un petardo è stato ferito al mento, con il trasporto al San Carlo per essere medicato. A Policoro invece il secondo ferito, si tratta di un giovane arrivato al Pronto Soccorso del "Giovanni Paolo II" per una ferita ad una gamba causata dallo scoppio di un fuoco d'artificio a distanza ravvicinata.