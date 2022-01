L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venosa, unitamente ai colleghi della locale Stazione, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 53enne del luogo, ritenuto responsabile di tentato omicidio e lesioni personali ai danni di un trentaquattrenne. Nel dettaglio, i Carabinieri, nella serata dello scorso 31 dicembre, durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 dell’Arma, sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo dove era stata segnalata una violenta lite in corso.

Giunti sul posto, i militari avrebbero accertato che il 53enne, alla fine di una lite per futili motivi, utilizzando un coltello a serramanico in suo possesso, poco prima avrebbe colpito un 34enne del luogo con tre fendenti al torace, che gli avrebbero causato gravi lesioni che ne determinavano il ricovero immediato in ospedale con prognosi riservata. L’immediata ricostruzione dell’intera vicenda avrebbe fatto emergere elementi di responsabilità in capo al 53enne, che dopo essere stato medicato dai sanitari per le ferite che si era procurato anch’egli nella lite, è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio e lesioni personali e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arma del delitto, un coltello a serramanico, è stata rinvenuta e sequestrata e solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri non ha causato ferite ancor più gravi.