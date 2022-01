Anas decisa ad abbandonare la strada temporanea e ripristinare il tratto finale della SS95

La Strada Tito-Brienza verrà riaperta probabilmente il prossimo 21 gennaio. Si allungano i tempi della riapertura della bretella temporanea per raggiungere la città è stata bloccata dal 14 dicembre scorso con la previsione della riapertura per lunedì 3 gennaio. Mentre in queste ore l’Anas sta cercando di verificare itinerari possibili per raggiungere Brienza in attesa dell’ultimazione dei lavori di completamento tra SS95 e il fondo valle dell’Agri, monta la protesta dei cittadini della zona che vedono allungare i tempi del ripristino del tratto stradale. Una strada chiusa dal 14 dicembre scorso per via di una frana imprevedibile, cosi definita dall’Anas decisa ad abbandonare la strada temporanea e ripristinare il tratto finale della SS95 che dovrà restare in servizio definitivamente.

Per fare questo c’è stato un cambio di programma che ha indotto ha realizzare un nuovo canale di scolo delle acque costringendo ad attendere la maturazione del cemento per ripristinare il nastro d’asfalto sovrastante. Tutto ciò ha aumentato i disagi già presenti fin dall’inizio e provocato la protesta di molti dei cittadini, in particolare quello abitanti nella frazione Santa Lucia, presente lungo il cantiere, che si sono visti tagliati dal contesto cittadina. Oltre venti famiglie che per arrivare in paese devono percorrere oltre dodici chilometri in più del solito. Ma la protesta viene anche da Feder consumatori di Basilicata secondo cui la frana sulla bretella non era così imprevista. “La zona dove è stata costruita la bretella – precisa Michele Catalano, presidente di Ferderconsumatori di Basilicata –è una zona soggetta a frana da sempre perché su quel terreno insistono delle sorgenti non captate di acque”. Ma il sindaco di Brienza non ci sta e si rivolge al Prefetto. “Abbiamo chiesto al Prefetto – ha sottolineato Antonio Giancristiano, sindaco di Brienza - che vengano rispettati i tempi di realizzo e che la data del 21 gennaio sia quella della riapertura del tratto stradale”.

Oreste Roberto Lanza