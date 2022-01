Send by email

E' previsto per il 7,8 e 9 gennaio prima dell'inizio delle lezioni

L’Amministrazione Comunale di Senise, al fine di garantire il rientro in classe in sicurezza, comunica di aver predisposto uno screening mediante l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi per gli alunni, i docenti ed il personale scolastico di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Lo screening si effettuerà all’interno del piazzale dell’Istituto d’Istruzione Leonardo Sinisgalli secondo il seguente calendario: