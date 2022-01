La richiesta formulata in atti indicava l’annullamento o in subordine la riforma della sentenza del Tar Lazio

È stata messa la parola fine sullo scioglimento del consiglio comunale di Scanzano Jonico avvenuta il 27 dicembre 2019 per presunte infiltrazioni mafiose. L’organismo, infatti, ha respinto l’appello dell’ex sindaco Raffaello Ripoli avverso alla sentenza del Tar del Lazio del 1° giugno scorso. Come ben si ricorderà l’ex primo cittadino dell’epoca Raffaello Ripoli dette mandato all’avvocato, patrocinante in Cassazione, Gianni Di Pierri di presentare appello al Consiglio di Stato avverso alla sentenza con cui il Tar del Lazio aveva rigettato il ricorso dello stesso Ripoli e di Silvio De Marco, ex presidente del Consiglio, e degli ex assessori Sante Pantano, Donatella Puce, Santolo Sabato e Rosanna Sisto, avverso allo scioglimento dell'assemblea municipale.

La richiesta formulata in atti dal difensore di Ripoli indicava l’annullamento o in subordine la riforma della sentenza del Tar Lazio che aveva respinto il ricorso promosso il primo Decreto del Presidente della Repubblica datato appunto 27 dicembre 2019 con cui veniva sciolto il comune di Scanzano Jonico con la nomina della commissione straordinaria composta all’epoca da Rosalia Ermelinda Camerini, viceprefetto di Matera; Maria Luisa Ruocco, viceprefetto di Taranto; e Rosa Maria Simone, dirigente della Prefettura di Lecce con degli atti connessi. Ora l’ultimo passaggio è stato il Consiglio di Stato, però, con la sua decisione, ha confermato la legittimità della procedura che il 27 dicembre 2019 che portò allo scioglimento del Consiglio comunale di Scanzano Jonico per presunte infiltrazioni mafiose. Vicenda chiusa; ora Scanzano Jonico dovrà affrontare l’altra questione relativa alla mancata proclamazione, a novembre scorso, dell’eletto a sindaco Altieri per la sua incandidabilità.

Oreste Roberto Lanza