Tragico incidente stradale ieri sera a Ferrandina, dove una donna di 70 anni è stata tragicamente investita ed uccisa da un'automobile. Il grave fatto di cronaca è avvenuto nei pressi della casa cantoniera.

L'automobilista appena avvenuto l'incidente è sceso immediatamente dall'auto per prestare soccorso, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Inutile anche l'arrivo dei sanitari del 118. Sulla dinamica stanno indagando adesso i Carabinieri della locale stazione.