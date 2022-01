Nella giornata di ieri in regione sono state effettuate 7020 vaccinazioni

La task force della Regione Basilicata comunica che nella giornata di ieri, 5 gennaio, presso la direzione strategica dell’Asm nel laboratorio di genetica dell’ospedale di Matera sono stati sequenziati 8 campioni del 3 gennaio 2022 e tutti sono risultati con la variante Omicron”. Estratto del bollettino del 6 gennaio 2022:

tamponi molecolari totali processati in data 5 gennaio 2021: n. 2.927, positivi n. 1032; n. 984 residenti (totali Provincia Potenza n. 741; totali Provincia Matera n. 243), n. 21 domiciliati, n. 27 fuori regione; n. 141 guariti (136 residenti, n. 3 domiciliati e n. 2 fuori regione). Totale ricoveri COVID-19 n. 72 (n. 38 presso A.O.R. San Carlo di Potenza, di cui n.1 in terapia intensiva e n. 34 presso P.O. Madonna delle Grazie di Matera, di cui n. 1 in terapia intensiva). n. 141 guariti (n. 3 domiciliati, n. 2 fuori regione). N. 2 decessi: n. 1 del 05.01.2021 comunicato dall’A.S.P. in soggetto residente a Senise (PZ), n. 1 (odierno) presso AOR San Carlo Potenza di soggetto residente nel comune di Lauria. Al momento, nessun ulteriore decesso segnalato dalle AA.SS. regionali.

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 7020 vaccinazioni. A ieri sono 447.293 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino e 414.103 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose e 182.463 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.043.859 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).