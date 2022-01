L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza comunale ieri pomeriggio

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, dalle ore 22.15 di ieri sera, sono impegnati per ricerca persona ad Albano di Lucania. L'uomo del 1945 è stato ripreso alle 13.39 in via Provinciale da un impianto di videosorveglianza comunale. Attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

I Vigili del fuoco hanno subito messo in campo un elicottero proveniente da Pontecagnano, in provincia di Salerno, unità cinofile del Nucleo Regionale della Basilicata e sette unità provenienti dal Comando di Potenza con una autopompa, un fuoristrada e l'UCL (Unità Comando Locale) per il coordinamento tecnico delle operazioni. Sul posto anche i Carabinieri, Volontari di Protezione Civile e Sindaco.