Sono emersi nella giornata di ieri su 2.631 tamponi molecolari processati

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 gennaio, sono stati processati 2.631 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 767 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 172 guarigioni. Sono 3 le persone decedute: una donna nata il 1933 ricoverata presso reparto Pneumologia P.O. Matera, vaccinata con comorbilità, deceduta il 7/1/2022 e residente a Ferrandina; una donna del 1931 ricoverata presso rep. Malattie Infetive P.O. Matera, vaccinata con comorbilità, deceduta il 7/1/2022 e residente a Matera; un uomo del 1963, ricoverato presso rep. T.I. P.O. Matera, vaccinato con comorbilità, deceduto in data odierna.

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 7.774 vaccinazioni. A ieri sono 448.094 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,0 per cento) e 414.584 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,9 per cento) e 190.810 (34,5 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.053.488 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).