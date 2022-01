La situazione più preoccupante dell'area sud è certamente a Lauria con 401 casi attivi

La quarta ondata del Covid-19 non lascia spazio alla Valle del Sinni, con molti casi in numerosi paesi. A Chiaromonte sono emerse altre 6 positività, con il sindaco Valentina Viola che decide la chiusura delle scuole e attiva la didattica a distanza. "Ai nostri concittadini - afferma la sindaca - auguriamo pronta guarigione. Attualmente abbiamo 50 persone positive nella nostra Comunità. Alla luce dell’aumento dei contagi che riguardano il nostro Comune e alcuni dei Comuni limitrofi che frequentano il nostro plesso scolastico e al fine di valutare l’evolvere della curva dei contagi nei prossimi giorni, ho firmato ordinanza di chiusura delle scuole, per il momento, fino al 15 gennaio. D’accordo con la dirigente scolastica già da lunedì sarà attivata la Dad".

A Francavilla in Sinni il sindaco Romano Cupparo preoccupato della situazione comunica che in paese si è conclusa la prima giornata dello screening riguardante alunni e personale scolastico. Dai 268 tamponi effettuati sono emerse 7 nuove positività. Al momento il numero totale dei positivi attivi è di 86 casi. La situazione più preoccupante dell'area sud è certamente a Lauria con 401 casi attivi, con altre 10 nuove positività emerse nelle giornata di ieri. Tra i positivi totali della piattaforma, sono presenti 34 soggetti negativi che verranno rimossi dalla piattaforma soltanto dopo la guarigione dichiarata dalle Autorità Sanitarie Competenti. Il sindaco Pittella Nell’esprimere la massima vicinanza a tutte le famiglie coinvolte nel contagio, ai ricoverati ed ai concittadini in quarantena, si raccomanda di rispettare in pieno le fondamentali regole per il contenimento del contagio ed assumere comportamenti responsabili.