Soccorsi e incidenti stradali in diverse strade della provincia

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza dalle 8 alle ore 17 hanno effettuato più di dieci interventi per cause legate al maltempo con diverse tipologie: Incidente stradale, 658 altezza Barile; Incidente stradale, località Matinelle – Tramutola; Recupero autoveicoli bloccati per neve, SP Oraziana – Ripacandida; Incendio baita, Marsicovetere; Soccorso persona bloccata nella neve con autovettura, Pazzano – Tolve;

Palo Enel pericolante, SP15 Contrada Scaratella – Teana; Incidente stradale, SS 598 – Marsico Nuovo; Autotreno un panne, 658 – Rionero in Vulture; Recupero autovetture e veicoli, Vaglio Basilicata; Alberi pericolanti, via Tasso – Potenza; Crollo parziale di elementi strutturali, Via Cairoli, Lauria; Alberi pericolanti, contrada piani – Palazzo San Gervasio; Oltre alla sede Centrale, sono stati impegnati i Distaccamenti di Melfi, Lauria, Villa D’Agri e Palazzo San Gervasio. Gli automezzi utilizzati: Autopompe, fuoristrada ed autoscale.