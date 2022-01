Domani verranno effettuati dei tamponi di controllo per individuare aventuali altri casi

In seguito alla positività di due alunne al Covid-19, domani verrà sospesa l'attività didattica in presenza in due classi a Senise. Nello specifico si tratta di un'alunna nella classe V del Plesso San Pietro della scuola primaria e di un'alunna della classe II del Plesso Giardini della scuola primaria.

Le lezioni saranno sospese il tempo occorrente alla effettuazione dei tamponi di controllo e in attesa dei relativi risultati. Per entrambe le classi i tamponi saranno effettuati nella giornata di domani venerdì 14 gennaio presso la tendostruttura sita in zona mercato di Senise. Il giorno 15 gennaio inoltre, verrà attivata la didattica a distanza in attesa della comunicazione degli esiti dei tamponi. A decorrere da lunedì 17 gennaio, qualora non siano riscontrate ulteriori positività, la didattica riprenderà regolarmente in presenza.