L'uomo vive con il fratello e insieme gestiscono un'azienda agricola

Si sono perse le tracce da ieri mattina a Forenza di Antonio Iasi, 56 anni che si è allontanato da casa in località Migliarese. A lanciare l'allarme i familiari non avendo più sue notizie. Il suo telefono cellulare risulta irraggiungibile. Vive con il fratello e insieme gestiscono un'azienda agricola.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo è solito allontanarsi per qualche giorno, ma non senza dare notizie. I familiari lo hanno cercato anche in una casa in paese senza esiti. Di qui la decisione di sporgere denuncia ai Carabinieri. Alle ricerche che sono in corso, partecipano i Vigili del fuoco, con l'ausilio di un elicottero, la Protezione civile e i Carabinieri. La zona dove sono concentrate le ricerche è molto impervia. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Chiunque avesse notizie o semplicemente lo abbia visto in giro è pregato di avvisare immediatamente le forze dell'ordine.