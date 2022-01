Send by email

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 15 gennaio, sono stati processati 2430 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 742 sono risultati positivi, 720 residenti (413 in Provincia Potenza e 307 in Provincia Matera), 12 domiciliati, 10 fuori regione.

Nella stessa giornata si sono registrate 285 guarigioni. Ieri, inoltre, è stato registrato il decesso di 1 persona ricoverata nell’ospedale San Carlo di Potenza presso il reparto di pneumologia, residente ad Anzi. Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 8197 vaccinazioni.