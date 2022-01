Send by email

Trasportava olio d'oliva che si è riversato sull'asse stradale e nei terreni adiacenti. Illeso il conducente

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza intorno alle ore 9.20 di questa mattina sono intervenuti per un incidente stradale sulla Strada Statale 96 vecchio itinerario tra il valico di Pazzano e Tolve. I Vigili del fuoco sono stati allertati dalla Centrale Operativa dei Carabinieri, arrivati sul posto, a pochi chilometri da Tolve, hanno trovato un autoarticolato completamente capovolto e parzialmente fuori strada. L’autista non ha riportato danni visibili ed è stato sottoposto ad un primo controllo da parte del personale 118 intervenuto.

Il carico, olio di oliva, è andato quasi completamente cosparso nei terreni sottostanti e in parte sulla sede stradale, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’automezzo per evitare l’insorgere di incendi. La strada attualmente è chiusa al traffico. I I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada e cinque unità. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e 118.