Definire la migliore soluzione possibile ed evitare i disagi agli utilizzatori delle due arterie

Si è tenuto questa mattina, presso la Presidenza della Provincia di Potenza, una riunione urgente per fare il punto sulla vicenda relativa alle ordinanze emanate dall’Ufficio Viabilità e Trasporti, con le quali è stato istituito il divieto di transito ai motocicli ed alle biciclette, oltre al limite massimo di velocità a 20 km/h sulle strade provinciali nr. 50 del Carmine e nr. 6. All’incontro convocato dal Presidente Rocco Guarino, con i tecnici responsabili della Viabilità, Ingg. Angelo Barbano e Francesca Croatto, erano presenti anche i consiglieri provinciali Barbuzzi, Ferrone e Lioi.

Si è deciso di procedere nell’esame più approfondito della questione al fine di definire la migliore soluzione possibile ed evitare i disagi agli utilizzatori delle due arterie, sottolineando che nel frattempo per la SP 6 è già in corso la procedura di gara per l’affidamento dei lavori per un importo complessivo di 307.000 euro (stanziati con il Bilancio 2021) il cui iter si concluderà nelle prossime settimane e con l’inizio dei lavori previsto per la prossima primavera. Si è convenuto inoltre di concludere l’approfondimento nel corso di un incontro in programma nella mattinata di domani al Comune di Avigliano a cui faranno seguito ulteriori sopralluoghi sulle due arterie interessate.