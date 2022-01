Da circa tre giorni una cinquantina di persone è impegnata nelle ricerche e sta setacciando la zona

Continuano senza sosta le ricerche per ritrovare Antonio Iasi. L’uomo di 55 anni è scomparso sabato scorso a Forenza, in provincia di Potenza, paese dove risiede insieme alla famiglia ed è impegnato in un’azienda agricola, con l'aiuto di suo fratello gemello Carmine in contrada Migliorile. Da qui verso le ore 9.00 di sabato scorso Antonio Iasi si è diretto a piedi verso l’oliveto di famiglia facendo perdere le sue tracce.

Il suo cane, dal quale non si separava mai, intorno all’ora di pranzo ha fatto ritorno da solo in azienda, scatenando la preoccupazione del fratello gemello, Carmine Iasi, che ha contattato immediatamente i Vigili del fuoco per i soccorsi. Da circa 3 giorni una cinquantina di persone sta setacciando la zona, un’area aperta sorvegliata anche da un elicottero.

E’ arrivata sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco che dispone di droni per effettuare sopralluoghi più approfonditi mentre unità cinofile stanno controllando i ruderi sparsi nelle campagne di Forenza. Preoccupazione nella famiglia. Antonio Iasi di solito si allontanava anche per più di un giorno da casa ma teneva sempre accesi i suoi due telefoni cellulari. Invece da sabato mattina risultano irraggiungibili.