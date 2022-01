Diramato un avviso per le disposizioni comportamentali per l'isolamento obbligatorio e della raccolta dei rifiuti

A Policoro aumentano in modo preoccupante i positivi al Covid-19. Nella giornata di ieri, fanno sapere dal comune sono stati riscontrati altri 113 positivi, che si vanno ad aggiungere ai casi precedenti facendo salire così a 486 il totale degli attuali positivi. Sempre nella giornata di ieri sono state notificate 109 guarigioni. Intanto l'amministrazione comunale ha diramato un avviso inerente le disposizioni comportamentali per l'isolamento obbligatorio dei soggetti positivi al Covid-19 e della raccolta dei rifiuti degli stessi.

Considerato l’elevato numero di persone positive al virus Covid-19, riportiamo, di seguito, le indicazioni relative ai possibili reati nei quali si incorre se non si rispettano gli obblighi previsti dalla normativa e i comportamenti da seguire per lo smaltimento dei rifiuti, in caso di isolamento obbligatorio per positività al

Covid-19.

ISOLAMENTO OBBLIGATORIO:

I soggetti risultati positivi al Covid-19 hanno l’obbligo di rimanere a casa senza uscire, per alcuna ragione, fatta eccezione per comprovate esigenze autorizzate dalle autorità sanitarie (es: per andare a fare il tampone). Il mancato rispetto costituisce violazione dell’art. 452 del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica).

Si rimanda al seguente link del Ministero della Salute per QUARANTENA, ISOLAMENTO, TRACCIAMENTO

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=ita

GESTIONE DEI RIFIUTI:

Le procedure da adottare, elaborate sulla base delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, per la raccolta dei rifiuti prodotti dai soggetti positivi al COVID-19 sono:

Tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Per la raccolta si raccomanda di:

▪ utilizzare tre sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza dalla loro resistenza meccanica;

▪ chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;

▪ stoccare i propri rifiuti, nella propria abitazione, per un tempo non inferiore di 72 ore prima

di esporli.

Il rifiuto indifferenziato verrà ritirato nei giorni mercoledì e sabato entro le ore 10.00.

ATTENZIONE! Poiché all’interno del medesimo sacco dovranno essere inserite diverse tipologie di rifiuto si consiglia di non riempire completamente i sacchi, per non renderli troppo pesanti e agevolarne la movimentazione e la raccolta.