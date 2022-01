Aumentano le iscrizioni al registro dei donatori, in media sono ancora i famigliari a decidere per il defunto

La Basilicata cresce in termine di donazioni e di interventi. Il dato, riferito al 2021, è fornito dal centro nazionale trapianti che evidenzia come donazioni e trapianti di organi tessuti e cellule sono tornati a livelli prima della pandemia con un bilancio positivo dell’anno passato. In particolare ci sono regioni, appunto, la Basilicata che hanno nettamente migliorato le proprie prestazioni. In Italia, infatti, il tasso di donazione è pari a circa 23 donatori per milione di abitanti, la Basilicata, come tutte le regioni del centro sud, resta sotto la media ma cresce di molto rispetto al 2020. Infatti la regione lucana registra la migliore prestazione (Abruzzo più 8,6 per cento, Puglia e Sicilia 5,4 per cento)passando dal 5,3 del 2020 al 18,1 per l’anno appena trascorso. A spingere questo dato il calo delle opposizioni al prelievo nelle rianimazioni a livello nazionale: nel 2021 il 28,6 per cento contro il 30,2 del 2020.La Basilicata continua a conservare il più alto numero di opposizioni, pur registrando un calo tra il 6e il 17 per cento al pari di Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Umbria e Liguria; circa quattro opposizioni su cinque sono state decise dai famigliari del deceduto, negli altri casi il diniego è stato registrato in vita.

"Un dato molto incoraggiante – sottolinea Angelo Saracino, direttore del centro regionale trapianti - tanto più significativo se si considera lo stato di emergenza sanitaria". La regione nella quale sono stati effettuati più trapianti è stata ancora una volta la Lombardia (686), seguita da Veneto (523) ed Emilia Romagna (486), che ha fatto registrare anche la crescita maggiore dei volumi di intervento: +24,3 per cento rispetto al 2020. Per quanto riguarda i soli trapianti da vivente, è il Veneto a guidare la classifica nazionale (76), davanti a Emilia Romagna (64) e Lazio (46). Importante l’aumento delle iscrizioni al registro dei donatori, in particolare quello del midollo fa registrare una percentuale del più 1,9 per cento. Questo permette sempre di più di evitare che siano i famigliari a scegliere per i propri cari nella fase del decesso. Per questo - ribadisce Angelo Saracino - l'invito per tutti i cittadini ad esprimersi: ora è possibile farlo al Comune al momento del rinnovo della carta d'identità”.

Oreste Roberto Lanza