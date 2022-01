Nello scontro frontale ha avuto la peggio un uomo di 50 anni.

Una persona ha perso la vita e due persone coinvolte senza conseguenze. È questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa sera intorno alle ore 19.00 sulla Ss585 Fondovalle del Noce, in territorio di Maratea.

Per motivi ancora in fase di accertamento un’automobile e un camion si sono scontrati frontalmente in un tratto della statale. Ad avere la peggio un uomo di origini russe a bordo di una Nissan X Trail, dove viaggiavano appunto l'uomo di 50 anni, deceduto, e una donna che non ha riportato conseguenze. Illeso invece l'occupante alla guida di un Iveco Daily.