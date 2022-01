Si tratta di tre giovani ventenni. Incidente avvenuto sulla provinciale Pisticci-San Basilio

E' di tre morti e due feriti il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. Si tratta di tre giovani ventenni, che con la loro auto, una Mini Cooper sono andati a finire all'interno di una scarpata. Coinvolta un'altra auto che non ha riportato gravi conseguenze, così come i due occupanti rimasti feriti in modo lieve.



Secondo quanto si è appreso, due dei giovani sono morti all’istante mentre il terzo è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri, i Vigili del fuoco che hanno estratto dalla lamiere contorte i ragazzi, la Polizia stradale del Commissariato di Pisticci e i sanitari del 118. Sono in corso le indagini per ricostruire il tragico evento accaduto. I tre giovani erano originari di Pisticci. Intanto il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

Claudio Sole