Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 94. Ieri sono state effettuate 5.510 vaccinazioni

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 21 gennaio, sono stati processati 6.291 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.081 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 960 guarigioni. Nessun decesso è stato segnalato dalle competenti strutture sanitarie. In totale sono 94 le persone ricoverate negli ospedali lucani, di cui 4 in terapia intensiva (3 a Potenza e 1 a Matera).

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 5.510 vaccinazioni. A ieri sono 457.613 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,7 per cento), 419.281 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,8 per cento) e 260.795 (47,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.137.689 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).