Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme ai Carabinieri

Un incendio è divampato ieri sera alla struttura sanitaria Medicea nella zona industriale a Senise. Le fiamme si sono propagate poco dopo la chiusura. I responsabili hanno subito lanciato l'allarme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato adesso le indagini per risalire alle cause dell'accaduto. I responsabili hanno fatto sapere che riapriranno tra pochi giorni per garantire il servizio ai propri assistiti.