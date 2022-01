L’appartamento sottostante completamente distrutto, sgomberato l’intero edificio

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Lauria sono intervenuti nella mattinata di ieri in via Dei Lucani a Noepoli (Pz).

Giunti sul posto hanno trovato un fabbricato su tre livelli con il piano mansardato completamente in fiamme.

A supporto della squadra di Lauria è intervenuto anche personale in servizio presso le sedi distaccate volontarie di Terranova del Pollino e San Chirico Raparo, mentre da Potenza sono stati inviati il carro aria e autoscala.

L'appartamento completamente distrutto è stato reso inagibile. Nessun ferito o intossicato, gli appartamenti sono stati preventivamente evacuati dai Carabinieri arrivati in loco, le famiglie dell'intero fabbricato, saranno ospitate da parenti.I Vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe, tre fuoristrada, un carro aria ed una autoscala per un totale di diciassette unità. Sul posto la anche Carabinieri, Protezione Civile, Ufficio Tecnico comunale e Sindaco.