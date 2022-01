L'auto è finita contro un muretto in cemento. Ancora da ccertare le cause

Incidente mortale ieri sera a Baragiano Scalo, sulla SS7 della Via Appia all’altezza della Chiesa Beata Vergine del Carmine. Il conducente, un uomo di 70 anni, è finito contro lo spigolo di un muretto in cemento, danneggiando una cassetta e un palo dell’Enel. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, non è chiaro perché l’uomo a bordo della sua Toyota Prius ibrida abbia perso il controllo e sia finito fuori strada.

I Vigili del Fuoco, allertati dal 118. Sono intervenuti tempestivamente con un'autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Al loro arrivo hanno trovato l’uomo già fuori dall’abitacolo e alle prime cure sanitarie, e hanno provveduto a mettere l’auto in sicurezza per evitare l’insorgere di incendi. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, 118, Enel e soccorso stradale.