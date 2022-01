La Regione convoca una riunione urgente per giovedì 27 gennaio

Si ribellano gli allevatori e gli imprenditori agricoli dell'Alto Bradano nei pressi dell'invaso di Serra Corvo, dal quale generalmente attingono per irrigare i campi e abbeverare gli animali. Oggi 25 gennaio, dalle ore 10, agricoltori e allevatori accompagnati dal loro bestiame e dai trattori, con la Coldiretti in testa, manifestano e denunciano il "disinteresse del comparto agricolo da parte della Regione Basilicata".

Bestiame che morirà di sete, campi destinati alla desertificazione e i dipartimenti Ambiente e Agricoltura della Regione Basilicata che "probabilmente hanno altro a cui pensare" scrive la Coldiretti. La Coldiretti, il Consorzio di bonifica, l'Eipli, gli agricoltori e gli allevatori, hanno scritto e manifestato più volte il loro dramma, ma la diga del Basentello "continua a svuotarsi nell’indifferenza delle autorità preposte a discutere per trovare la soluzione al problema". Per questo “Chiediamo urgentemente un tavolo di discussione – conclude il direttore dell'organizzazione agricola lucana, Aldo Mattia - così da trovare la soluzione giusta”.

Intanto la Regione annuncia che una riunione urgente è stata convocata per giovedì 27 gennaio alle ore 15:00, per capire perché sono in atto “misure di riduzione del volume di invaso della Diga del Basentello” e individuare “le soluzioni tecniche perseguibili atte a garantire la necessaria disponibilità della risorsa idrica, soprattutto nel periodo estivo”, dopo l’allarme suscitato nel mondo agricolo e in particolare fra le aziende che insistono nei territori serviti da questo invaso per l’approvvigionamento idrico. La riunione è stata convocata in videoconferenza dal vicepresidente della Giunta regionale e assessore alle Politiche agricole e forestali Francesco Fanelli e dall’assessore all’Ambiente ed Energia Gianni Rosa.

Sono stati invitati a partecipare i responsabili degli enti a vario titolo interessati alla gestione delle risorse idriche: il responsabile della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche – Ufficio tecnico per le dighe di Napoli, il segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, l’amministratore unico del Consorzio di bonifica della Basilicata, il direttore generale dell’EIPLI e l’amministratore unico dell’EGRIB. Saranno inoltre presenti il capo di Gabinetto del Presidente Bardi, i dirigenti generali delle direzioni “Ambiente, Territorio, Energia” e “Politiche agricole, alimentari e forestali” della Regione e il dirigente della Protezione civile regionale.

"Stiamo buttando l'acqua senza sapere perché” dichiara Aldo Mattia direttore della Coldiretti lucana che ha incassato la disponibilità dell'Eipli a confrontarsi e a trovare una soluzione.

"La diga del Basentello, al confine tra Puglia e Basilicata viene riempita ogni due anni - afferma Coldiretti - e quello che accade in questi giorni potrebbe compromettere il lavoro di tante aziende agricole per lungo tempo. Non è chiaro il motivo di questa operazione. Manutenzione? Ragioni di sicurezza?". Solo la Regione potrà fare chiarezza.

Silvia Silvestri