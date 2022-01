La scadenza per la riscossione della vincita è fissata al 25 febbraio

Ha tempo fino al 25 febbraio il vincitore di 50 mila euro al SuperEnalotto che non ha ancora ritirato la vincita, a Potenza: lo ha ricordato Sisal Comunicazione.

La vincita è avvenuta in una tabaccheria di via del Gallitello, in uno dei tre concorsi speciali del 23, 25 e 27 novembre 2021: "Forse il vincitore - è scritto in una nota - non vuole dare nell'occhio o magari non si è accorto di aver vinto".