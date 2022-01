Nella stessa giornata si sono registrate 493 guarigioni, di cui 488 sono residenti

Altri 875 nuovi positivi che si vanno ad aggiungere a quelli già in quarantena. Di questi, 855 (280 molecolari e 595 antigenici) sono residenti in regione Basilicata. Sono queste le anticipazioni del report giornaliero riguardante i tamponi processati nella giornata di ieri, che sono stati 5170 tra test molecolari e rapidi effettuati. Nella stessa giornata si sono registrate 493 guarigioni, di cui 488 sono residenti.

Purtroppo si registra 1 decesso, si tratta di una donna di Grassano (F, n. 1937, deceduta nel rep. MM.II., P.O. Matera il 30.01.2022, non risulta vaccinata). In totale sono 99 le persone ricoverate: 48 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 51 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva. Attualmente si registrano 18.641 casi positivi di residenti di cui 18.542 in isolamento domiciliare. I deceduti residenti sono 658, i guariti residenti 42.520.