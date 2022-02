A seguito delle segnalazioni pervenute posticipata la scadenza delle bollette all’11/02/2022

Brutto scherzo quello che l'Acquedotto Lucano ha fatto ai suoi utenti in regione. Bollette inviate con consumi presunti e salate, senza tener conto assolutamente delle autoletture degli utenti. Fatture di diverse centinaia di euro al di sopra del reale consumo. Addirittura utenti che negli anni precedenti non hanno pagato per mancanza di consumi adesso dovranno pagare. E' il caso che ci è stato segnalato di un signore di Sant'Arcangelo che ha una seconda casa chiusa da anni, non abitata, ma che si è visto recapitare una fattura che riporta un consumo fatturato pari a "0", ma con un consumo stimato di "38mc", con il costo di 81.00 euro. Insomma non proprio una cosa corretta.

Dall'Ente fanno sapere che “Offrire una bolletta completa e chiara fa parte dell’impegno che Acquedotto Lucano si è assunto verso i propri Utenti – afferma l’Amministratore di Acquedotto Lucano S.p.a Ing. Alfonso Andretta - si è lavorato ad un nuovo sistema di gestione dell’utenza complessivo che semplifichi maggiormente la struttura della bolletta proprio nell’intento di dare maggiore chiarezza all’Utente che la riceve, tale processo ha richiesto più tempo e sono emerse criticità che stiamo risolvendo. Ci impegniamo a dare una risposta alle sollecitazioni che i lucani hanno espresso nei prossimi giorni”. Questo a seguito delle segnalazioni che alcuni utenti hanno manifestato nella difficoltà di mettersi in contatto con Acquedotto Lucano tramite i numeri preposti. “Considerando l’emissione della nuova bolletta, prosegue l’ing. Andretta, e l’intenso traffico telefonico di queste ore, abbiamo raddoppiato il numero operatori a servizio dell’utenza in virtù, peraltro, della chiusura al pubblico degli uffici causa Covid. A seguito delle segnalazioni pervenute abbiamo deciso di posticipare la scadenza delle bollette dal 31/01/2022 all’11/02/2022.

