Salgono anche le guarigioni e le vaccinazioni. 6 persone in terapia intensiva

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 31 gennaio, sono state effettuate 4.400 vaccinazioni. A ieri sono 462.529 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,6 per cento), 424.270 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,7 per cento) e 296.930 (53,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.183.729 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 94 le persone ricoverate: 46 nell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 48 nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, di cui 2 in terapia intensiva. Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 7.892 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.499 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono avute 1.011 guarigioni. Registrati, inoltre, due nuovi decessi di persone residenti una a Sarconi e l’altra a Craco.

Comune Test Molecolari Test rapidi totale Guariti

Ginestra 1 1 Gorgoglione 4 4 Grassano 1 14 15 4 Grottole 7 7 1 Grumento Nova 2 2 4 Irsina 1 8 9 8 Lagonegro 4 8 12 9 Latronico 3 3 12 Laurenzana 1 1 1 Lauria 5 21 26 41 Lavello 9 25 34 3 Maratea 4 4 10 Marsico Nuovo 1 7 8 9 Marsicovetere 10 10 14 Maschito 6 6 3 Matera 50 165 215 115 Melfi 11 28 39 19 Miglionico 1 2 3 Missanello 3 3 Moliterno 8 8 10 Montalbano jonico 3 7 10 6 Montemilone 1 1 Montemurro 4 4 3 Montescaglioso 2 31 33 22 Muro Lucano 4 9 13 1 Nemoli 10 Nova Siri 28 28 22 Oliveto lucano 1 Oppido lucano 1 18 19 2 Palazzo san gervasio 3 22 25 5 Paterno 1 8 9 5 Pescopagano 1 1 4 Picerno 16 16 12 Pietragalla 10 10 9 Pietrapertosa 1 Pignola 2 13 15 30 Pisticci 7 63 70 29 Policoro 15 46 61 22 Pomarico 13 13 28 Potenza 15 126 141 108 Rapolla 4 13 17 5 Rapone 1 1 2 Comune Test Molecolari Test rapidi totale Guariti Rionero in vulture 10 22 32 27 Ripacandida 1 1 Rivello 3 12 15 12 Roccanova 3 3 Rotonda 6 6 8 Rotondella 3 5 8 4 Ruoti 22 22 4 Ruvo del monte 4 4 4 Salandra 24 24 1 San Chirico nuovo 2 2 San Chirico raparo 1 1 1 San Costantino albanese 1 San fele 1 5 6 2 San Giorgio lucano 1 5 6 1 San Mauro forte 1 1 San Paolo Albanese 1 1 San Severino lucano 3 3 Sant'Angelo le fratte 1 3 4 3 Sant'arcangelo 3 8 11 32 Sarconi 3 Sasso di castalda 2 Satriano di Lucania 4 4 3 Scanzano jonico 2 32 34 31 Senise 5 3 8 14 Spinoso 2 2 Stigliano 2 2 4 Teana 1 1 1 Terranova del Pollino 2 1 3 2 Tito 3 8 11 15 Tolve 3 3 3 Tramutola 1 1 5 Trecchina 1 2 3 3 Tricarico 1 19 20 8 Tursi 5 14 19 7 Vaglio Basilicata 4 4 4 Valsinni 7 7 1 Venosa 7 18 25 15 Vietri di Potenza 4 4 Viggianello 1 10 11 7 Viggiano 10 10 21

TOTALE 233 1.209 1.442 993

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 94

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 19

Pneumologia n. 16

Medicina d’Urgenza n. 7

Medicina Interna COVID n. 0

Terapia Intensiva n. 4

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 28

Pneumologia n. 11

Medicina Interna COVID n. 7

Terapia Intensiva n. 2

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 1.011

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 2

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2