I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, intorno alle 9.45 di questa mattina sono intervenuti per incidente stradale sulla SS 407 Basentana al Km 13+200 nel comune di Brindisi di Montagna, in provincia di Potenza, in direzione del capoluogo lucano. I Vigili del fuoco sono stati allertati dalla Centrale Operativa dei Carabinieri: all’arrivo sul posto hanno trovato una Alfa Romeo Giulia completamente ribaltata, il conducente trentenne, era già fuori dall’abitacolo e alle prime cure dei sanitari.

Per cause in corso di accertamento l’automobile ha urtato violentemente il guard rail ribaltandosi. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi. L’uomo è stato trasportato presso l’Ospedale San Carlo di Potenza. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa ed un fuoristrada e cinque unità. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, 118 e Anas.