Abriola 1 1 1 Accettura 4 Acerenza 1 2 3 1 Aliano 1 1 4 Anzi 12 Atella 1 7 8 18 Avigliano 3 20 23 11 Balvano 2 2 1 Banzi 1 1 Baragiano 3 3 Barile 6 Bella 1 6 7 Bernalda 12 12 6 Brienza 1 1 2 12 Brindisi di Montagna 1 Calciano 1 Calvello 2 Cancellara 2 2 Carbone 10 Castelgrande 3 3 Castelluccio inferiore 4 Castelluccio superiore 1 Castelsaraceno 1 1 Castronuovo s. Andrea 2 2 Cersosimo 3 Chiaromonte 1 1 20 Colobraro 1 1 Corleto Perticara 1 1 2 3 Episcopia 2 2 Fardella 1 Ferrandina 14 14 5 Filiano 6 6 2 Forenza 1 1 2 Comune Test Molecolari Test rapidi totale Guariti Francavilla in Sinni 14 5 19 30 Gallicchio 2 1 3 Garaguso 1 1 4 Genzano di Lucania 2 19 21 5 Ginestra 1 Gorgoglione 4 Grassano 1 10 11 3 Grottole 2 2 1 Grumento Nova 3 3 3 Guardia Perticara 3 Lagonegro 3 3 10 Laurenzana 1 Lauria 11 11 30 Lavello 2 20 22 9 Maratea 5 5 7 Marsico Nuovo 2 3 5 5 Marsicovetere 1 7 8 18 Maschito 2 Matera 47 86 133 74 Melfi 13 15 28 4 Miglionico 4 4 2 Missanello 1 Moliterno 2 2 3 Montalbano jonico 1 9 10 24 Montemilone 2 2 8 Montemurro 3 Montescaglioso 2 20 22 14 Muro Lucano 2 2 2 Nemoli 1 2 3 5 Noepoli 1 Nova Siri 1 22 23 12 Oppido lucano 5 1 6 1 Palazzo san gervasio 4 4 Paterno 1 1 3 Pescopagano 4 Picerno 11 11 18 Pietragalla 1 7 8 8 Pietrapertosa 2 2 1 Pignola 1 9 10 15 Pisticci 2 45 47 21 Policoro 21 34 55 42 Pomarico 2 2 3 Potenza 32 70 102 62 Comune Test Molecolari Test rapidi totale Guariti Rapolla 2 7 9 7 Rapone 1 1 Rionero in vulture 11 21 32 21 Rivello 3 3 8 Roccanova 3 3 1 Rotonda 5 5 9 Rotondella 3 3 7 Ruoti 1 1 2 1 Ruvo del monte 1 1 Salandra 1 13 14 2 San Chirico nuovo 2 San Costantino albanese 2 2 San fele 1 1 San Giorgio lucano 3 3 San Mauro forte 1 1 9 San Severino lucano 4 Sant'Angelo le fratte 1 1 Sant'arcangelo 1 9 10 8 Sarconi 1 1 1 Sasso di castalda 1 1 4 Satriano di Lucania 7 2 9 8 Savoia di Lucania 1 1 1 Scanzano jonico 14 14 19 Senise 8 4 12 9 Spinoso 2 3 5 Stigliano 19 Terranova del Pollino 5 Tito 5 7 12 16 Tolve 2 2 1 Tramutola 1 1 2 4 Trecchina 1 1 2 Tricarico 1 11 12 6 Tursi 12 3 15 29 Vaglio di Basilicata 4 4 2 Valsinni 1 1 28 Venosa 3 14 17 12 Vietri di Potenza 4 4 1 Viggianello 2 2 3 Viggiano 3 3 6 5 TOTALE 237 668 902 850 Test Molecolari Test rapidi Totale Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata 5 9 14 Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata 4 9 13 GUARITI TOTALI N. 872 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 850 Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 10 Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 12 CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.648 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 19.553 DECEDUTI RESIDENTI N. 667 GUARITI RESIDENTI N. 46.340