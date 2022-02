Il proprietario era indigente ma aveva cospicuo patrimonio con beni immobili e quote societarie

Nel corso di questa settimana operatori della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura dl Potenza hanno dato esecuzione alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca, disposta dal Tribunale Distrettuale di Potenza (Collegio Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Potenza, dei beni immobili e quote societarie nella disponibilità degli eredi di Sciarra Antonio (classe 1940), deceduto nel corso del procedimento di prevenzione. Il sequestro ha riguardato beni immobili (terreni, fabbricati, magazzini, locali commerciali) e quote societarie, detenuti in provincia ed all’estero in Spagna, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Il “de cuius”, già condannato per reati contro il patrimonio (furto, rapina, ricettazione, estorsione continuata ed usura continuata), per una lunga serie di delitti (le prime condanne risalgono al 1957) secondo la ricostruzione del Tribunale era riuscito a trarre ingenti profitti dalle attività delittuose svolte. Le hanno consentito di accertare – come ritenuto dal Tribunale con decisione soggetta ad impugnazione – che a fronte di una condizione di vera e propria indigenza dichiarazione reddituale di poche migliaia di euro), il soggetto proposto per la confisca aveva una disponibilità sia in prima persona che attraverso lo schermo dei prossimi congiunti, di un cospicuo patrimonio.