Il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (Arpab), Antonio Tisci, è stato denunciato all'autorità giudiziaria dai Carabinieri del Nas per aver violato la quarantena e l'isolamento domiciliare previsti per le persone positive al covid-19.

Oggi i Carabinieri hanno fatto un controllo sui green pass nella sede dell'Arpab e hanno scoperto che Tisci era nel suo ufficio.

Due giorni fa il direttore generale è risultato positivo al covid dopo un tampone antigenico rapido: di conseguenza, era stato inserito nella piattaforma regionale "quale positivo con isolamento domiciliare".

Ricevuta la segnalazione dai Carabinieri, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi - secondo quanto si è appreso da fonti regionali - si è "immediatamente attivato". Domani pomeriggio è convocata in Regione la commissione di disciplina che valuterà il caso e la posizione di Tisci.