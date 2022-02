Abriola 2 1 3 Accettura 6 Acerenza 1 1 3 Albano di Lucania 0 2 2 4 Aliano 2 2 1 Anzi 2 Armento 0 1 1 1 Atella 3 5 8 6 Avigliano 2 14 16 7 Balvano 0 1 1 3 Baragiano 0 2 2 3 Barile 2 7 9 6 Bella 1 5 6 2 Bernalda 3 15 18 15 Brienza 0 6 6 7 Calciano 1 1 Calvello 1 1 3 Cancellara 1 1 Castelgrande 2 1 3 1 Castelluccio inferiore 1 1 2 1 Castelluccio superiore 0 1 1 1 Castelmezzano 1 1 Castelsaraceno 4 Castronuovo s. Andrea 2 2 2 Cersosimo 1 1 Chiaromonte 14 Colobraro 1 1 Corleto Perticara 2 1 3 4 Craco 1 1 Episcopia 2 2 4 2 Ferrandina 6 7 13 8 Filiano 15 15 Forenza 1 2 3 12 Francavilla in Sinni 14 6 20 6 Gallicchio 2 2 Garaguso 1 1 4 Genzano di Lucania 4 20 24 2 Comune test molecolari test rapidi totale test guariti Ginestra 2 2 Gorgoglione 1 1 6 Grassano 5 5 7 Grottole 3 3 2 Grumento Nova 2 Guardia Perticara 1 1 Irsina 4 4 2 Lagonegro 2 8 10 6 Latronico 1 1 1 Laurenzana 2 2 Lauria 15 17 32 23 Lavello 3 20 23 3 Maratea 2 1 3 9 Marsico Nuovo 1 1 2 6 Marsicovetere 10 6 16 19 Maschito 2 2 Matera 18 84 102 87 Melfi 8 14 22 26 Miglionico 1 2 3 Missanello 2 2 Moliterno 4 9 13 4 Montalbano jonico 1 3 4 10 Montemilone 1 1 Montemurro 1 1 2 Montescaglioso 6 23 29 27 Muro Lucano 1 9 10 Nemoli 2 2 3 Nova Siri 2 20 22 12 Oliveto lucano 1 1 2 Oppido lucano 1 8 9 Palazzo san gervasio 1 20 21 2 Paterno 1 2 3 6 Pescopagano 2 2 2 Picerno 2 12 14 15 Pietragalla 2 7 9 6 Pietrapertosa 1 Pignola 3 6 9 15 Pisticci 3 34 37 26 Policoro 14 40 54 68 Pomarico 2 2 8 Potenza 56 84 140 62 Rapolla 3 9 12 13 Comune test molecolari test rapidi totale test guariti Rapone 3 Rionero in vulture 17 27 44 33 Ripacandida 1 Rivello 1 6 7 1 Roccanova 1 1 1 Rotonda 2 5 7 1 Rotondella 2 1 3 5 Ruoti 11 11 2 Ruvo del monte 5 Salandra 4 4 San Chirico raparo 1 1 San Costantino albanese 4 4 San fele 2 5 7 San Giorgio lucano 2 1 3 San Martino d'Agri 1 1 1 San Mauro forte 1 1 2 2 San Severino lucano 2 Sant'Angelo le fratte 2 Sant'arcangelo 1 5 6 11 Sarconi 1 1 Sasso di castalda 1 1 1 Satriano di Lucania 1 1 2 6 Savoia di Lucania 2 2 4 Scanzano jonico 3 7 10 21 Senise 10 1 11 32 Spinoso 3 Stigliano 2 1 3 4 Teana 1 1 15 Terranova del Pollino 2 2 3 Tito 2 6 8 9 Tolve 1 2 3 2 Tramutola 7 Trecchina 1 3 4 4 Tricarico 13 13 7 Tursi 1 4 5 26 Vaglio di Basilicata 1 2 3 2 Valsinni 2 2 4 3 Venosa 4 17 21 16 Vietri di Potenza 2 3 5 Viggianello 3 3 5 Viggiano 12 8 20 10 TOTALI 297 732 1.029 863 test Molecolari test rapidi totale Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata 3 9 12 Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata 7 14 21 GUARITI TOTALI N. 888 Guariti residenti in Regione Basilicata n. 863 Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 23 Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 2 CASI ATTUALI RESIDENTI N. 19.813 POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 19.721 DECEDUTI RESIDENTI N. 668 GUARITI RESIDENTI N. 47.203