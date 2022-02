Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza intorno alle ore 17.20 di questo pomeriggio sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS 598 al Km 14 nel comune di Brienza. I Vigili del fuoco, allertati dalla Centrale Operativa del 118, arrivati sul posto hanno trovato una Volkswagen Tiguan ed una Alfa Romeo Giulia coinvolte in uno scontro frontale. I Vigili del fuoco per poter estrarre il conducente della Giulia hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie, successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale dal personale 118 presente sul posto.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con il personale della sede Centrale e del distaccamento di Villa D’Agri con due autopompe, due fuoristrada e dieci unità. Sul posto sono intervenuti Polstrada, Carabinieri, 118 e Anas. La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità limitrofa tramite indicazioni in loco.