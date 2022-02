Somministrazione dei tamponi di controllo prenotati dai medici per il tracciamento dei contatti positivi

Dal 7 febbraio 2022, per la somministrazione dei tamponi a Potenza sono attivi due HUB: il primo, nel Parcheggio comunale di viale dell'UNICEF con accesso dalla rampa in direzione Verderuolo, con una postazione "drive in" per la somministrazione dei tamponi di controllo prenotati dai medici (tracciamento contatti positivi), è attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 11.30;

il secondo, presso le Tende del Qatar dell'Ospedale San Carlo, in Viale dell'Ateneo Lucano, con una postazione "drive in" per chi si prenota autonomamente sulla piattaforma regionale (fino a 120 tamponi al giorno), è attivo da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato dalle 10.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 12.00.