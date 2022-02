Sempre nella giornata di ieri si contano anche 436 nuove guarigioni

Nella giornata di ieri, sabato 12 febbraio 2022, sono stati processati 4.461 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di questi 507 sono risultati positivi. Sempre nella giornata di ieri si contano anche 436 nuove guarigioni. Si registrano anche 3 decessi ieri, 2 a Potenza e uno a Muro Lucano. Il tasso di positività è del 11,36%. I casi attuali residenti sono 20.126, i casi positivi residenti in isolamento domiciliare invece sono 20.022. Sono 52.631 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 688 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 104: a Potenza 20 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 7 in Medicina d’urgenza, 2 in Medicina Interna Covid e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 31 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 11 in Medicina Interna Covid e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 603.185 tamponi molecolari e sono state testate 297.849 persone. Test antigenici totali 153.795.