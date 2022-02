Attiva dal 2011 e realizza percorsi individuali di accoglienza, tutela e integrazione

Il Premio Nobel per la Pace Jody Williams ha accettato l’invito di assumere la presidenza della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata. La Fondazione creata dalla Regione Basilicata, con l'allora presidente Vito De Filippo e dai Comuni di Scanzano Jonico e Sant’Arcangelo insieme al World Center of Compassion for Children, è attiva dal 2011 e realizza percorsi individuali di accoglienza, tutela e integrazione per le persone che hanno subito persecuzioni o temono di subirne a causa della loro etnia, religione, nazionalità o appartenenza a un certo gruppo sociale. L’idea è stata proprio di Betty Williams, la quale nel 2003, durante la mobilitazione popolare in risposta al progetto di localizzare un deposito di materiale radioattivo a Scanzano Jonico, decise di intervenire a sostegno di un utilizzo alternativo di questo territorio. Dal 2012 ad oggi ha accolto oltre 800 rifugiati e richiedenti asilo nei progetti realizzati insieme ai suoi partner e che ha svolto attività di sensibilizzazione per oltre 10.000 studenti in tutta Italia, dalle scuole primarie fino alle Università. Jody Williams, che succede alla Fondatrice scomparsa nel marzo 2020 all’inizio della pandemia, è stata coordinatrice della International campaign to ban land mines, nata in USA nello stato di Vermount ed ha avviato con la Vietnam veterans of America foundation e la Medico International, una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica mondiale finalizzata a impedire l'uso delle mine antiuomo, culminata nel trattato, sottoscritto a Oslo, nel settembre 1997, da 89 nazioni. Per tutto questo importante impegno, le fu attribuito in Premio Nobel per la Pace nell'ottobre 1997, insieme alla International campaign to ban land mines.

Nel novembre 2004 Jody Williams ha istituito la Nobel Women's Initiative che è stata lanciata nel gennaio 2006 e da allora ne è stata presidente. Questa iniziativa ha riunito sei donne premiate per la pace per promuovere il lavoro delle donne che lavorano per la pace, per la giustizia e per l’uguaglianza. “Come Presidente della Fondazione Città della Pace non sarà facile - ha sottolineato Jody Williams - ma con tutto il vostro sostegno, saremo in grado di lavorare insieme per continuare a portare avanti il progetto e continuare ad accogliere in modo compassionevole i bambini e le loro famiglie". Appena possibile, in base alla situazione del Covid-19, Jody Williams sarà in Basilicata per insediarsi nella sua carica di Presidente ed inaugurare l’”Abitazione per la Pace”, un progetto ideato da Betty Williams che attualmente già accoglie i rifugiati provenienti dal Corridoio Umanitario Caritas e realizzato su disegno dell’archistar Mario Cucinella grazie al supporto finanziario di due imprenditori illuminati: Pasquale Natuzzi e Nicola Benedetto.

Oreste Roberto Lanza