Un "intervento laparoscopico combinato di resezione del colon e asportazione di metastasi epatica" è stato eseguito dall'equipe di chirurgia addominale e mininvasiva dell'Irccs Crob di Rionero in Vulture in provincia di Potenza: lo ha reso noto lo stesso istituto, spiegando che "il paziente è un cinquantenne lucano affetto da tumore del colon destro e da metastasi epatica di due centimetri e mezzo. Nel corso della stessa seduta operatoria, della durata tre ore e mezza, è stato possibile intervenire sia sul colon che sul fegato asportando la metastasi, il tutto completamente per via laparoscopica, senza praticare ampie incisioni.

Grazie alla mininvasività della procedura il paziente era già in piedi il pomeriggio stesso dell'intervento ed ha subito iniziato l'assunzione di liquidi. Dal giorno dopo ha cominciato un'alimentazione post-operatoria e dopo un decorso regolare è stato dimesso a una settimana dall'intervento". Secondo Dario Scala, che ha diretto l'equipe operatoria, "questo intervento rientra nell'attività della chirurgia addominale del Crob che dal giugno 2020 ha effettuato oltre 100 interventi per tumore del colon e del retto, eseguendone più del 70 per cento con tecnica laparoscopica e riservando la chirurgia tradizionale laparotomica solo ai casi con evidente impossibilità di eseguire l'approccio laparoscopico".