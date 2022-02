Send by email

L'uomo è ricoverato al San Carlo di Potenza in terapia intensiva in condizioni critiche

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta sull’incidente avvenuto nei pressi dell’aviosuperficie di Grumento Nova nel pomeriggio di mercoledì 16 febbraio, dove un aereo ultraleggero monoposto, si è schiantato al suolo dopo un’atterraggio di emergenza. L'incidente ha coinvolto un uomo pugliese di 37 anni originario di Ferrandina, che si è lanciato con il paracadute, prima che il mezzo si schiantasse al suolo, riportando numerose fratture.

Appena dato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorsi con i Carabinieri, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 37enne e trasferito in codice rosso all'ospedale "San Carlo" di Potenza, dove tutt'ora si trova ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche. Sull’episodio indagano anche i Carabinieri.