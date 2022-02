Interesseranno la carreggiata nord. Si tratta di un intervento per circa 70 milioni di euro

Da lunedì prossimo, 21 febbraio, i lavori di sistemazione dello spartitraffico centrale lungo la strada statale 407 "Basentana" interesseranno "la carreggiata nord per l'avanzamento delle attività su altri due lotti nel territorio comunale di Ferrandina in provincia di Matera, sempre nell'ottica della programmazione dei cantieri allo scopo di limitare i disagi per l'utenza". Lo ha annunciato l'Anas, sottolineando che i lavori richiederanno, "in prossimità dello svincolo di Ferrandina Scalo", la chiusura al transito della "carreggiata nord, con circolazione predisposta a doppio senso sulla carreggiata sud, fino al prossimo 22 maggio.

Sono undici, in totale - è scritto in una nota - , i lotti relativi a lavori già attivati per l'intervento di realizzazione dello spartitraffico centrale lungo la Basentana, per un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro".